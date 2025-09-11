На Бали объявили режим ЧП из-за наводнения

Проливные дожди вызвали сильное наводнение на большей части острова, в результате чего реки вышли из берегов. Со вторника сотни жителей были эвакуированы из затопленных домов. Основные дороги оказались перекрыты оползнями, повреждено несколько мостов. «Люди здесь были в шоке. Наводнение было настолько сильным», — рассказала BBC News Indonesia жительница Бали Таша.