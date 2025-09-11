Курский оперштаб назвал фейком сообщения о привлечении «Ахмата» к выборам

В ведомстве рассказали, что фейковый видеоролик, который появился в Сети, сгенерирован через нейросети, на нем генерал-лейтенант Апти Алаудинов якобы говорит, что в связи с новыми провокациями в приграничье избирательные участки в Курской области будут охраняться бойцами подразделения.