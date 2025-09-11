Ричмонд
Курский оперштаб назвал фейком сообщения о привлечении «Ахмата» к выборам

В соцетях появился провокационный видеоролик, сгенерированный через нейросети.

Источник: Аргументы и факты

Распространяемая в соцсетях информация о том, что спецназ «Ахмат» будет охранять избирательные участки в Курской области во время голосования на предстоящих выборах, является фейком, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

В ведомстве рассказали, что фейковый видеоролик, который появился в Сети, сгенерирован через нейросети, на нем генерал-лейтенант Апти Алаудинов якобы говорит, что в связи с новыми провокациями в приграничье избирательные участки в Курской области будут охраняться бойцами подразделения.

«Процедура голосования в Курской области проходит в полном соответствии с требованиями безопасности в условиях КТО и не предполагает задействование специальных воинских подразделений», — подчеркнули в ведомстве.

Курян призвали не поддаваться на провокации.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что информация о расстреле пленных украинских военных со стороны ВС РФ в Курской области является ложной.