МИД: РФ призывает Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией

Захарова заявила, что шаг Варшавы является деструктивным.

Источник: Комсомольская правда

Россия призывает Варшаву пересмотреть решение о закрытии пунктов пропуска на границе Белоруссии и Польши в ближайшее время. По словам официального представителя российского Министерства иностранных дел (МИД) Марии Захаровой, этот шаг является деструктивным.

«Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче — оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы», — подчеркнула дипломат.

Захарова считает, что при таком поведении действующих в Варшаве властей жертвами станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес.

Как KP.RU писал ранее, 11 сентября Польша на неопределенный срок полностью закрыла границу с Белоруссией. Как заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, подобное действие не привязано к предстоящим российско-белорусским учениям «Запад-2025».

