Лукашенко объяснил, на что готова Россия в вопросе Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России принять договоренности по урегулированию украинского конфликта, которые обсуждались на переговорах с США. Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что абсолютно уверен в готовности Москвы принимать то, о чем говорили лидеры России и США на Аляске.

По словам президента Белоруссии, мяч на стороне украинского президента Владимира Зеленского и его европейских союзников.

Ранее Лукашенко отверг возможность Украины победить в конфликте. Также политик напомнил, что уже предупреждал «тысячу раз» о нежелании Белоруссии вступать в конфликты и закрывать границы.

