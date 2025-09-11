Лукашенко объяснил, на что готова Россия в вопросе Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России принять договоренности по урегулированию украинского конфликта, которые обсуждались на переговорах с США. Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.
Лукашенко заявил, что абсолютно уверен в готовности Москвы принимать то, о чем говорили лидеры России и США на Аляске.
По словам президента Белоруссии, мяч на стороне украинского президента Владимира Зеленского и его европейских союзников.
Ранее Лукашенко отверг возможность Украины победить в конфликте. Также политик напомнил, что уже предупреждал «тысячу раз» о нежелании Белоруссии вступать в конфликты и закрывать границы.
Читайте также: «Освобожденный в Белоруссии соперник Лукашенко принял неожиданное решение».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.