Почему Трамп проиграл Си Цзиньпину: американский президент дискредитирует себя

Военный парад в Пекине 3 сентября, завершивший празднование 80-летия окончания Второй мировой войны на территории Азии, мало кого оставил равнодушным — особенно в США.
Когда лидер КНР Си Цзиньпин демонстрировал на площади Тяньаньмэнь передовое китайское оружие, включая гиперзвуковые стратегические ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки и долететь до США, он, видимо, хотел отправить президенту Дональду Трампу три главных сигнала. Во-первых, Си стремился показать, что Китай не только ведущая экономическая держава почти на уровне США, но и военная. То есть у Китая, вместе с его партнерами и союзниками, есть чем ответить Трампу. Иными словами — «знай наших!».
Второй сигнал Трампу: Китай не будет подчиняться американскому диктату, и не стоит Америке шантажировать Поднебесную пошлинами и иными санкциями. Китай не поддастся на это.
Третий сигнал: Китай вместе с Россией обладает законным правом на статус супердержавы на равных с США, и, соответственно, они имеют право на отстаивание своих собственных национальных интересов и своих сфер влияния, которые Вашингтону придется признать и уважать.
Так что в целом Си оказался в выигрыше в результате проведения саммита ШОС и военного парада. Но вместе с тем Си, на мой взгляд, совершил одну дипломатическую ошибку, когда во время своего выступления на параде демонстративно не включил США в число «основных победителей» Японии во Второй мировой войне.
На самом деле военные силы США участвовали в некоторых важных сражениях против Японии на территории Китая и оказывали существенную помощь Поднебесной по программе ленд-лиза. Но бесспорно то, что Китай взял на себя львиную долю нагрузки военных действий против японских захватчиков на территории самого Китая — причем начиная с 1937 года, когда Япония развязала против него полномасштабную войну. И Китай потерял около 35 млн человек в этой войне.
Однако искажение исторических фактов Си заключалось в том, что он выдал освобождение Китая от японских захватчиков (что действительно было великим подвигом китайского народа) за победу над всей имперской Японией.
Дело в том, что кроме Китая Япония оккупировала еще и огромные территории по всей Восточной Азии, и вооруженные силы США сыграли главную роль в освобождении этих территорий.
Более того, как знает каждый школьник, именно войска США дошли до Токио, и капитуляция Японии была подписана на американском линкоре «Миссури».
Игнорирование доминирующей роли США в разгроме Японии в Восточноазиатском регионе равносильно возмутительному высказыванию Трампа в начале мая — за несколько дней до Дня Победы, — что, мол, США чуть ли не единолично одержали победу над нацистской Германией.
Кроме того, Си пытался преподнести освобождение Китая от японской оккупации как великий подвиг исключительно китайских коммунистов, игнорируя главный вклад, который внес Гоминьдан, находившийся во власти в Китае в 1928—1949 гг. и взявший на себя самую тяжелую военную нагрузку в битвах против японских вооруженных сил. Конечно, китайские коммунисты, которым СССР оказал военную помощь, тоже воевали против Японии, но в гораздо меньшей степени.
Попытка Си приписывать Коммунистической партии Китая все заслуги победы над Японией должна звучать знакомо любому человеку, который прожил в СССР, где везде внушали мысль, что КПСС — это «вдохновитель всех побед», а также «ум, честь и совесть нашей эпохи».
Несмотря на эту оплошность Си, именно Трамп, однако, оказался в проигрыше после проведения саммита ШОС и военного парада в Пекине. Во-первых, стало очевидно, что попытка Трампа завершить так называемый «обратный Киссинджер» — то есть вбить клин между Россией и Китаем, перетягивая Москву на свою сторону, — бесперспективна. Наоборот, российско-китайское партнерство только усиливается — во многом благодаря безрассудной внешней политике самого Трампа.
Во-вторых, Индия в лице премьер-министра Нарендры Моди демонстративно показала на саммите ШОС, что она не поддается тарифному шантажу Трампа и даже сближается с Китаем, с которым за последние 30 лет имела весьма натянутые, а то и враждебные отношения, ради того, чтобы сопротивляться американскому диктату.
Напомню, Трамп в конце августа ввел дополнительную 25-процентную пошлину на весь индийский экспорт в США, который оценивался в прошлом году в $90 млрд. Это был открытый шантаж с целью заставить Индию отказаться от покупки российской нефти, что было бы весьма ощутимо для России, так как индийский рынок составляет примерно 30% всего российского нефтяного экспорта.
Если бы Индия согласились на ультиматум Трампа отказаться от покупки российской нефти, то он снял бы, так и быть, эту 25-процентную пошлину. С самого начала президент США был абсолютно уверен, что Индия согласится, чтобы ключевые секторы индийского бизнеса не навлекали на себя колоссальную экономическую потерю от введенной пошлины. Но Моди не прогнулся, как и Путин не поддается угрозам Трампа «наказать» Россию похожими методами, если российский президент не выполнит его требования по урегулированию украинского конфликта.
Получается, что по всем этим фронтам Трамп сдувается и выглядит как бумажный тигр. Это одна из причин, почему он вдруг решил начать военные действия против венесуэльских наркодилеров. На прошлой неделе он дал добро Пентагону разбомбить корабль, который якобы хотел доставить наркотики в Америку. В результате погибли 11 человек на его борту.
Это была абсолютно беспрецедентная военная операция, так как раньше США лишь останавливали те корабли, которые подозревались в доставке наркотиков, арестовывали подозреваемых фигурантов и судили их в американском суде. Но в данном случае американские вооруженные силы сразу ликвидировали подозреваемых без суда и следствия — причем США не имеют права таким образом открывать огонь по гражданским лицам. (Исключением из этого правила является право США безоговорочно ликвидировать официально признанных террористов, которые были причастны к убийству американских граждан.).
И Трамп обещал, что подобного рода американские атаки на венесуэльские корабли продолжатся. Этот политический театр вполне может дойти до попытки арестовать президента Николаса Мадуро за то, что он якобы является «крестным отцом» всего наркобизнеса в Венесуэле. Если так пойдет, то это будет похоже на скандальный арест американскими спецназовцами президента Панамы Мануэля Норьеги по таким же обвинениям в 1990 году.
Такое явное самодурство Трампа в отношении Венесуэлы даст ему возможность хвастаться перед его электоратом, что он, мол, сильный лидер, который упорно защищает Америку и не боится решительно «мочить» латиноамериканских представителей наркокартелей, где бы они ни находились. Это также удобный способ отвлекать внимание от его провальных попыток шантажировать Россию, Индию, Китай и многие другие страны.
В целом из-за высокомерной, безрассудной и весьма хаотичной внешней политики Трампа у Китая появилась возможность позиционировать себя как гораздо более стабильного и адекватного глобального лидера для всего мира.
Действительно, Трамп явно дискредитирует себя и США в целом, когда злоупотребляет практикой введения пошлин и прочих санкций против ряда стран. Такая агрессивная политика только подталкивает Россию, Индию, Бразилию, Южную Африку, Турцию, Египет, Индонезию и многие другие страны к партнерству с Китаем, который вместе с Россией создает альтернативный Америке центр силы на глобальной арене.
Означает ли это, что Китай обойдет США и выйдет на место супердержавы № 1, пользуясь тем, что Трамп своими мафиозными методами шантажа полностью подорвет авторитет США?
Это вовсе не факт — по той простой причине, что последний срок Трампа завершится через 3,5 года, и после этого весьма сомнительно, что следующий этап трампизма в лице, скажем, Джей-Ди Вэнса или кого-нибудь другого, продолжится. Проблема в том, что трампизм как таковой сильно скомпрометирован. Достаточно посмотреть на рекордно низкие рейтинги Трампа за последние 7 месяцев. И, скорее всего, чем дальше в лес, тем больше дров Трамп будет ломать.
Поэтому есть все шансы, что начиная с 2028 года при новом адекватном антитрамповском президенте — неважно, республиканце или демократе, — США восстановят свой мировой авторитет. Вместе с тем Китай по-любому останется мощной супердержавой и сильным конкурентом США, но он не поставит Америку на второе место, как могло бы быть, если бы трампизм продолжился.
Однако, после того как трампизм пройдет, большое количество стран мира все равно продолжат предъявлять серьезные претензии к Вашингтону, если он будет продолжать злоупотреблять в той или иной степени своим статусом долларового гегемона и военной супердержавы. И они снова будут громко требовать нового, более справедливого и равноправного мирового порядка — уже без американского господства.
Но напрашивается вопрос: останутся ли эти страны довольными новым миропорядком, в котором Китай будет доминировать вместо США? Как говорится, остерегайтесь своих желаний: они имеют свойство сбываться.