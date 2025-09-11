Почему Трамп проиграл Си Цзиньпину: американский президент дискредитирует себя

Если бы Индия согласились на ультиматум Трампа отказаться от покупки российской нефти, то он снял бы, так и быть, эту 25-процентную пошлину. С самого начала президент США был абсолютно уверен, что Индия согласится, чтобы ключевые секторы индийского бизнеса не навлекали на себя колоссальную экономическую потерю от введенной пошлины. Но Моди не прогнулся, как и Путин не поддается угрозам Трампа «наказать» Россию похожими методами, если российский президент не выполнит его требования по урегулированию украинского конфликта.