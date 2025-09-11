ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, никто не пострадал

В четверг вечером, 11 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС). Как сообщают специалисты станции, пострадавших нет, а режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены.
«По предварительной информации, среди персонала станции пострадавших нет. Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме», — отмечается в сообщении.
Как KP.RU писал ранее, подобную атаку киевские боевики совершили в минувшую субботу, 6 сентября. Удар ВСУшники нанесли в 300 метрах от энергоблока. Тогда возгорания и критических разрушений избежать удалось, сообщили сотрудники ЗАЭС.