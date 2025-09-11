Минфин США разрешил проведение операций с «Белавиа» и ее дочерними структурами

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин США разрешил проведение финансовых операций с авиакомпанией «Белавиа» и ее дочерними структурами. Это следует из документа, размещенного на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.