Минфин США разрешил проведение операций с «Белавиа» и ее дочерними структурами

Также разрешаются операции с любым юридическим лицом, в котором «Белавиа» прямо или косвенно владеет долями в размере 50% и более.

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин США разрешил проведение финансовых операций с авиакомпанией «Белавиа» и ее дочерними структурами. Это следует из документа, размещенного на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Ранее представитель Президента США Джон Коул на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты сняли санкции с «Белавиа».-0-

