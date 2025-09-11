Ричмонд
РФ призвала Польшу изменить решение по закрытию границы с Белоруссией

Москва, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, призывает Варшаву в кратчайшие сроки пересмотреть решение о закрытии пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии.

Принимаемые руководством Польши конфронтационные шаги, по словам дипломата, подчинены одной задаче — «оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности». Односторонние действия Варшавы, как подчеркивается, нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, которые используют границу между Польшей и Белоруссией для товарного обмена.

Захарова указала, что рестрикции польских властей подрывают в первую очередь свободу передвижения людей. В результате жители приграничных районов двух стран лишаются возможности поддерживать близкие родственные связи и человеческие контакты.

МИД РФ призвал Варшаву задуматься о последствиях деструктивных шагов и в кратчайшие сроки пересмотреть принятое решение.

