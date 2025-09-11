Ричмонд
Посол Италии досрочно завершила работу в Москве

Посол Италии Чечилия Пиччони завершает свою работу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Источник: Life.ru

«Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в РФ Чечилию Пиччони с протокольным визитом в связи с завершением её дипмиссии», — говорится в сообщении.

19 июля 2024 года Пиччони приступила к исполнению своих обязанностей, вручив копии верительных грамот. Типичный срок пребывания дипломата на посту составляет три-пять лет. Предыдущий посол, Джорджо Стараче, пробыл в Москве около трёх лет.

Недавно президент России Владимир Путин провёл кадровые перестановки среди российских послов в Турции и Узбекистане. Президент освободил Алексея Ерхова от должности главы дипмиссии в Турции, а Олега Мальгинова — от должности руководителя диппредставительства в Узбекистане.