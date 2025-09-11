Военный политолог Александр Перенджиев заявил, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас о затягивании кризиса на несколько лет, что конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда российская армия освободит Одессу и Николаев. Об этом пишет NEWS.ru.
Основные военные действия, по мнению эксперта, несмотря на достигнутые успехи, развернутся в ближайшем будущем.
Собеседник издания отметил, что Каллас в определенном смысле права, так как если говорить не только об освобождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области, но еще и о Николаеве и Одессе, то вырисовывается перспектива до 2027 года включительно.
Аналитик допустил, что какие-то наметки по разгрому не только ВСУ, но и всех подразделений со стороны Европы и коллективного Запада могут быть предприняты уже в этом году.
Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могли переместить военные самолеты на приграничные аэродромы в Польше или Румынии. Эти операции вооруженные силы Украины проводят под видом учений, сообщил эксперт.
