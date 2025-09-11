Во время телефонного разговора госсекретарь США Марко Рубио заверил главу МИД Венгрии Петера Сийярто, что американский президент Дональд Трамп не собирается прекращать работу по урегулированию конфликта на Украине и намерен добиться установления мира в Европе.
«Хорошая новость в том, что мой коллега Марко Рубио заверил меня, что Дональд Трамп не сдастся. Дональд Трамп определенно хочет установить мир здесь, в Центральной Европе», — заявил венгерский политик в соцсетях.
Он также уточнил, что большая часть европейских политиков намеренно мешает Трампу в рамках урегулирования кризисной ситуации на Украине. Однако Венгрия придерживается мнения американского политика и надеется, что он «не откажется от своих миротворческих усилий».
Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин заявил, что Москва является лучшим местом для возможной встречи с главой киевского режима. Он отметил, что РФ готова принять украинскую делегацию в столице и обеспечить безопасность гостей и ждет лишь их ответа.