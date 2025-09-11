В США заявили, что инцидент с БПЛА в Польше показал проблемы в обороне НАТО

«Тот факт, что НАТО отреагировала на угрозу, а не сдержала ее, как должна была, — это просто вопиющий случай», — пишет американское агентство USA Today.
Как отмечают авторы, произошедшее поднимает вопрос, располагает ли НАТО современными и при этом экономически эффективными средствами противодействия новым угрозам, включая массовое применение беспилотников.
Напомним, 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. По его словам, вооруженные силы применили оружие для ликвидации угрозы. Он созвал экстренное заседание правительства.
