МИД России призвал Варшаву пересмотреть решение о закрытии границ с Белоруссией

Напомним, что Польша объявила о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября, связав это с началом учений. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск подписал соответствующий документ. Согласно распоряжению, ограничения затрагивают оба направления движения — въезд и выезд — и распространяются как на людей, так и на грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт.