Германия усилит военное присутствие в Польше после инцидента с БПЛА

Германия примет дополнительные меры по укреплению военной безопасности на восточных границах НАТО после инцидента с беспилотниками в Польше. Официальный представитель правительства ФРГ сообщил, что страна расширит существующие военные обязательства в странах Балтии и Польше.

Источник: Life.ru

«В дополнение к существующим обязательствам в странах Балтии и Польше, правительство расширит воздушную полицию над Польшей», — цитирует слова представителя Reuters.

Накануне Польша подверглась налёту 19 беспилотников, три из которых удалось сбить. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. По этой причине НАТО активировало четвёртую статью устава. При этом Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России. Российские эксперты также сходятся во мнении, что инцидент с беспилотниками устроила Украина для совершения провокации.

