Макрон пообещал властям Польши направить им три Rafale для патрулирования неба

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал властям Польши направить ей три истребителя Rafale для патрулирования неба над Варшавой и другими восточными государствами Европы. Об этом политик заявил в соцсетих Х. И все это из-за нарушения воздушного пространства Польши неизвестными БПЛА.