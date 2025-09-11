Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал властям Польши направить ей три истребителя Rafale для патрулирования неба над Варшавой и другими восточными государствами Европы. Об этом политик заявил в соцсетих Х. И все это из-за нарушения воздушного пространства Польши неизвестными БПЛА.
«Принял решение задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО», — написал Макрон.
Он подчеркнул, что уже обсудил данный вопрос с премьер-министром Польши Дональдом Туском, генсеком НАТО Марком Рютте и премьером Великобритании Киром Стармером. Французский лидер также в посте заявил, что обеспечение безопасности континента является его приоритетом.
Как KP.RU писал ранее, что факты, приведенные Минобороны РФ, развеяли польские мифы якобы о преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими дронами. В заявлении МИД РФ подчеркивается, что подобные заявления Варшава распространила для еще большей эскалации украинского кризиса.
Напомним, что Рютте так и не смог привести никаких доводов, заявляя, что в небо Польши якобы вторглись российские БПЛА. Он лишь продолжал говорить журналистам, что расследование этого дела продолжается.