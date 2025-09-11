Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон пообещал властям Польши направить им три Rafale для патрулирования неба

Французский лидер заявил, что обеспечение безопасности континента является его приоритетом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал властям Польши направить ей три истребителя Rafale для патрулирования неба над Варшавой и другими восточными государствами Европы. Об этом политик заявил в соцсетих Х. И все это из-за нарушения воздушного пространства Польши неизвестными БПЛА.

«Принял решение задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО», — написал Макрон.

Он подчеркнул, что уже обсудил данный вопрос с премьер-министром Польши Дональдом Туском, генсеком НАТО Марком Рютте и премьером Великобритании Киром Стармером. Французский лидер также в посте заявил, что обеспечение безопасности континента является его приоритетом.

Как KP.RU писал ранее, что факты, приведенные Минобороны РФ, развеяли польские мифы якобы о преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими дронами. В заявлении МИД РФ подчеркивается, что подобные заявления Варшава распространила для еще большей эскалации украинского кризиса.

Напомним, что Рютте так и не смог привести никаких доводов, заявляя, что в небо Польши якобы вторглись российские БПЛА. Он лишь продолжал говорить журналистам, что расследование этого дела продолжается.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше