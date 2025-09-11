Россия призвала Польшу изменить решение о закрытии границы с Беларусью

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия призывает Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Беларусью и в кратчайшие сроки пересмотреть свое решение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки», — отметила дипломат, указав на то, что решение польских властей закрыть границу с Беларусью нанесет серьезный ущерб международным партнерам Варшавы.
«Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес», — обратила внимание Захарова.
По ее мнению, закрытием пунктов пропуска на границе с Беларусью польское руководство хочет оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы.
Ранее глава МВД Польши подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Беларусью, которое вступит в силу с полуночи 12 сентября (по польскому времени) и будет действовать до дальнейшего уведомления. -0-