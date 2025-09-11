Макрон: Франция направит 3 истребителя для патрулирования на востоке Европы

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция пообещала властям Польши направить три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства после инцидента с беспилотниками, пишет ТАСС.
Эммануэль Макрон заявил, что решил «задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО». Он добавил, что обсудил этот шаг с главой правительства Польши Дональдом Туском, генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, а также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Напомним, 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. По его словам, вооруженные силы применили оружие для ликвидации угрозы. Он созвал экстренное заседание правительства.