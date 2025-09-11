США назвали связанное с Россией условие для торговой сделки с Индией

Вашингтон готов урегулировать торговые споры с Индией при условии, что Нью-Дели прекратит закупать российскую нефть, заявил в интервью CNBC министр торговли США Говард Латник.
«Мы собираемся разобраться с Индией. Индии в целом надо открыть свой рынок и перестать закупать российскую нефть. Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть», — сказал он.
Латник добавил, что до конфликта на Украине лишь 1% импорта Индии приходился на Россию, а сейчас — 40%. Нью-Дели покупает ее со скидкой в $7−10, перерабатывает и перепродает по всему миру, президент США Дональд Трамп назвал это недопустимым, подчеркнул американский министр.
Ранее Индия заявила о планах покупать нефть у России вопреки требованиям США. Минфин подчеркивал, что Нью-Дели будет принимать решение исходя из интересов страны и необходимости сдерживать расходы на импорт.
После возвращения Трампа в Белый дом США ввели пошлины в отношении многих торговых партнеров, включая Индию. Общий размер американских тарифов для этой страны после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей. Трамп объяснил увеличение пошлин тем, что Индия в настоящее время «прямо или косвенно» импортирует нефть из России.
Нью-Дели называл санкции «несправедливыми и неоправданными». Индийский министр нефти и природного газа Хардип Пури отметил, что поставки российской нефти помогли защитить мировую экономику от скачка цен.
В сентябре FT узнала, что Трамп призвал Евросоюз ввести стопроцентные пошлины на товары Китая и Индии в рамках вторичных санкций. Сам республиканец написал в соцсети Truth Social, что США и Индия продолжают переговоры об устранении торговых барьеров между двумя странами.
Требования США о прекращении торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам нефти, Кремль называл незаконными угрозами. Санкции Москва также считает нелегитимными и требует их отмены.