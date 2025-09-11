США назвали связанное с Россией условие для торговой сделки с Индией

После возвращения Трампа в Белый дом США ввели пошлины в отношении многих торговых партнеров, включая Индию. Общий размер американских тарифов для этой страны после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей. Трамп объяснил увеличение пошлин тем, что Индия в настоящее время «прямо или косвенно» импортирует нефть из России.