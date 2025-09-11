Совбез ООН осудил удар Израиля по Катару

«Члены Совета Безопасности осудили удары 9 сентября по Дохе, территории ключевого посредника. Они выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей», — говорится в заявлении. Также сообщается, что была выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН.