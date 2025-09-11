Ричмонд
Совбез ООН осудил удар Израиля по Катару

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН осудил удары Израиля по столице Катара Дохе. Об этом говорится в заявлении Совбеза, обнародованном постпредством Великобритании при ООН в соцсети X, сообщает ТАСС.

«Члены Совета Безопасности осудили удары 9 сентября по Дохе, территории ключевого посредника. Они выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей», — говорится в заявлении. Также сообщается, что была выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН.

Ранее Катар подтвердил намерение продолжать посреднические усилия для достижения урегулирования различных кризисов, в том числе конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что израильские военные нанесли удары по верхушке руководства ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД подтвердили, что ответственность за атаку несет Израиль. -0-

