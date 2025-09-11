Ричмонд
Польша разместит 40 тысяч военнослужащих на границе с Беларусью в ближайшие дни

Польша заявила о размещении 40 тысяч военнослужащих на границе с Беларусью в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat заявил о размещении 40 тысяч военнослужащих на границе с Беларусью в ближайшие дни. Об этом пишет ТАСС.

Решение, по его словам, связано с проведением белорусско-российских учений «Запад-2025», которые в Минобороны Польши считают наступательными.

«Польская армия готовилась к этому событию. В ближайшие дни у нас на границе будет около 40 тысяч военных», — в частности заявил Томчик.

Он отметил, что Польша вела подготовку к учениям «Запад-2025» несколько месяцев.

«Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тысяч польских военных, а также военные НАТО, чтобы адекватно ответить на “Запад-2025”, — сказал замминистра.

Напомним, учения пройдут с 12 по 16 сентября. Ранее Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны. А в Совбезе республики заявили, что цели учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными.

9 сентября ранее стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью как раз из-за учений. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 года и сроках этого решения.

