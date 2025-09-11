Трамп подарил Лукашенко кепку с цифрами 45 и 47

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подарил белорусскому лидеру Александру Лукашенко кепку с цифрами 45 и 47. Об этом сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
«Подарок символический. Эта кепка знаменитая трамповская с указанием его президентства 45−47. 45-й президент США, 47-й президент», — сказал он телеканалу «Первый информационный».
Дипломат напомнил, что Трамп также подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома. «И кепка», — уточнил он.
Агентство БелТА ранее проинформировало, что представитель президента Соединенных Штатов Джон Коул передал лидеру Белоруссии письмо от Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями. Журналистка обратилась с вопросом к Рыбакову о том, написал ли президент Белоруссии ответное письмо американскому лидеру. «Я знаю, что письмо написано», — добавил постпред республики при ООН.