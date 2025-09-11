Трамп подарил Лукашенко кепку с цифрами 45 и 47

Агентство БелТА ранее проинформировало, что представитель президента Соединенных Штатов Джон Коул передал лидеру Белоруссии письмо от Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями. Журналистка обратилась с вопросом к Рыбакову о том, написал ли президент Белоруссии ответное письмо американскому лидеру. «Я знаю, что письмо написано», — добавил постпред республики при ООН.