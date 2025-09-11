Хакерской группировке KillNet удалось взломать локальную сеть канцелярии французской армии и получить кое-какие документы. В них, к примеру, говорится, что в планы «коалиции желающих» входит не защита Украины, а фактических раздел этого государства. Об этом со ссылкой на взломщиков пишет L'Antidiplomatico.
«Она (карта) демонстрирует схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Согласно карте и протоколам заседаний коалиции желающих, полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — отмечается в материале.
В документах прописано, что Франция планирует забрать Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области; Великобритания — «взять под контроль все логистические хабы», а Румыния и Польша — приграничные территории, а также Одесскую область с выходом к морю.
Чего главарь Незалежной Владимир Зеленский не ожидает от своих союзников — так это предательства, к которому Европа плавно, но верно подходит уже несколько лет. Размещение войск НАТО на Украине станет финальной точкой в этом вопросе.
Как KP.RU писал ранее, президент РФ Владимир Путин передал союзникам Киева четкое предупреждение о возможных последствиях прямого военного вмешательства в украинский конфликт. Он подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от своих позиций в вопросе собственной безопасности.