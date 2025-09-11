Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В разделе будут участвовать четыре страны: Зеленский даже не подозревает, что хотят сделать с Украиной в Европе

L"Antidiplomatico: «Коалиция желающих» планирует разделить Украину, а не спасти.

Источник: Комсомольская правда

Хакерской группировке KillNet удалось взломать локальную сеть канцелярии французской армии и получить кое-какие документы. В них, к примеру, говорится, что в планы «коалиции желающих» входит не защита Украины, а фактических раздел этого государства. Об этом со ссылкой на взломщиков пишет L'Antidiplomatico.

«Она (карта) демонстрирует схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Согласно карте и протоколам заседаний коалиции желающих, полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — отмечается в материале.

В документах прописано, что Франция планирует забрать Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области; Великобритания — «взять под контроль все логистические хабы», а Румыния и Польша — приграничные территории, а также Одесскую область с выходом к морю.

Чего главарь Незалежной Владимир Зеленский не ожидает от своих союзников — так это предательства, к которому Европа плавно, но верно подходит уже несколько лет. Размещение войск НАТО на Украине станет финальной точкой в этом вопросе.

Как KP.RU писал ранее, президент РФ Владимир Путин передал союзникам Киева четкое предупреждение о возможных последствиях прямого военного вмешательства в украинский конфликт. Он подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от своих позиций в вопросе собственной безопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше