Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны Венесуэлы

В реализации программы задействованы Национальные боливарианские вооруженные силы и народное ополчение.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны. Об этом сообщает государственное венесуэльское телевидение Venezolana de Televisiоn.

«Мы сообщаем стране о вводе в действие плана “Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция”, — сказал Мадуро.

Как заявил глава государства, в реализации программы задействованы Национальные боливарианские вооруженные силы и народное ополчение на территории всей страны.

Кроме того, президент Венесуэлы указал, что власти страны будут и дальше отстаивать мир и независимость венесуэльцев.

Напомним, ранее венесуэльский лидер заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов.

