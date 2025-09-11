Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны. Об этом сообщает государственное венесуэльское телевидение Venezolana de Televisiоn.
«Мы сообщаем стране о вводе в действие плана “Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция”, — сказал Мадуро.
Как заявил глава государства, в реализации программы задействованы Национальные боливарианские вооруженные силы и народное ополчение на территории всей страны.
Кроме того, президент Венесуэлы указал, что власти страны будут и дальше отстаивать мир и независимость венесуэльцев.
Напомним, ранее венесуэльский лидер заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов.