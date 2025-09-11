Зеленский назвал темы переговоров с Келлогом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с прибывшим в Киев спецпредставителем американского президента Китом Келлогом гарантии безопасности Украины и антироссийские санкции. Об этом глава государства написал в телеграм-канале.
По словам Зеленского, речь шла об отдельных проектах в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупке зенитно-ракетных комплексов Patriot, двусторонних соглашениях по совместному производству дронов и оружия. «Рассчитываем на положительную реакцию США», — написал украинский лидер.
В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль написал, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения. К инициативе присоединились уже 11 стран, уточнил Шмыгаль накануне, 10 сентября.
Кроме того, по словам Зеленского, на переговорах с Келлогом речь шла о подготовке к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, возвращении украинских детей и возможности трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США на уровне глав государств.
«Обсуждали, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее появилась возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, безусловно, самый эффективный», — добавил президент Украины.
Москва выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. В Кремле подчеркивали, что давление на Россию бесполезно.
В урегулировании конфликта на Украине задействованы два спецпосланника Трампа — Стив Уиткофф и Кит Келлог. При этом с украинским кризисом непосредственно связан лишь пост второго, Уиткофф формально является спецпосланником по Ближнему Востоку.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа утверждал в беседе с CNN, что Келлог воспринимается российской стороной как человек, симпатизирующий Украине. Уиткофф же имеет русско-еврейские корни: его бабушка и дедушка по отцовской линии были уроженцами Российской империи.