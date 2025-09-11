Ричмонд
Совбез ООН осудил удары по Катару

Совет Безопасности ООН осудил удары по территории Катара и подтвердил поддержку его суверенитета.

Совет Безопасности ООН осудил удары по территории Катара и подтвердил поддержку его суверенитета.

«Члены Совета безопасности осудили недавние удары по Дохе», — говорится в документе.

При этом в заявлении не указано, что именно Израиль наносил удары.

Члены Совбеза в ходе совместного заявлении для прессы подчеркнули необходимость деэскалации ситуации и выразили солидарность с Катаром, подтвердив приверженность принципам Устава ООН о суверенитете и территориальной целостности государств.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Израиля провели новую серию ударов по территории Йемена.

