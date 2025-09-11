Совбез ООН осудил удары по Катару

Совет Безопасности ООН осудил удары по территории Катара и подтвердил поддержку его суверенитета.
«Члены Совета безопасности осудили недавние удары по Дохе», — говорится в документе.
При этом в заявлении не указано, что именно Израиль наносил удары.
Члены Совбеза в ходе совместного заявлении для прессы подчеркнули необходимость деэскалации ситуации и выразили солидарность с Катаром, подтвердив приверженность принципам Устава ООН о суверенитете и территориальной целостности государств.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Израиля провели новую серию ударов по территории Йемена.
