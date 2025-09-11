Письмо Лукашенко от Трампа, «большая сделка» и снятие санкций с «Белавиа». Главное о перезагрузке отношений с США

Днем 11 сентября стало известно о новом раунде белорусско-американских переговоров — Президент Александр Лукашенко провел встречу с представителем Президента США Джоном Коулом. Это не первый приезд американца в Минск. В июне он уже был на переговорах у главы белорусского государства в составе делегации во главе со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом. Известно, что и до этого Беларусь и США на разных уровнях поддерживали регулярные контакты, несмотря на очевидно накопившиеся проблемы в отношениях. Но последние события в двусторонней повестке можно назвать не иначе как перезагрузкой.
О необходимости скорейшей нормализации отношений уже говорят не только в Минске, но и в Вашингтоне. Достаточно вспомнить недавний телефонный разговор Трампа и Лукашенко, а также заявления, в которых хозяин Белого дома назвал своего белорусского коллегу сильным и уважаемым лидером.
Лукашенко дал конкретные указания по движению к полной нормализации отношений с США.
И вот новый этап с конкретными осязаемыми результатами. Александр Лукашенко сначала проводит многочасовые переговоры с Джоном Коулом, а затем ставит задачи в развитие белорусскому дипломату Валентину Рыбакову, который «на острие» в диалоге с американцами. Представитель США привез в Минск письмо от Дональда Трампа с символичным подарком и новость об отмене санкций в отношении авиакомпании «Белавиа». Свои шаги навстречу сделала и белорусская сторона — Александр Лукашенко помиловал ряд осужденных, в том числе иностранных граждан, которые были уличены в шпионаже.
Что касается самой встречи, то на ней стороны обсудили порядка 10 различных вопросов, которые касаются всего комплекса белорусско-американских отношений. Александр Лукашенко предложил искренне коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси. «Никуда не уйдем от вопросов войны и мира», — сказал он.
Важнейшим вопросом он также назвал сферу экономики: «Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики».
«Хочу поблагодарить вашего Президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе, — сказал глава государства. — Семь, шесть остановил войн или конфликтов — не важно. Он остановил немало конфликтов. Говорю как историк и как Президент, который уже долго работает: ни один Президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир. Думаю, с экономикой, с пошлинами вы разберетесь сами. Тем не менее я благодарен, Джон, твоему другу Дональду за те усилия, которые он осуществляет в мировой политике сегодня».
«Спасибо! Очень высоко ценю ваши слова», — ответил Джон Коул.
Александр Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы США и далее продолжали действовать в этом направлении, несмотря на то, что мирный процесс идет не без трудностей. По его словам, многое в этом плане зависит от позиции Евросоюза и самого Владимира Зеленского в Украине.
Принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, Александр Лукашенко предельно четко заявил об устремлениях белорусской стороны: «Главная наша задача — стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира».
«Американцы должны знать о нашей позиции и не упрекать нас в том, в чем мы, в общем-то, не виноваты. Я Трампу в разговоре сказал: “Мы — союзники России, и этим все сказано”. Он сказал: “Я понимаю. Американцы это понимают, находясь за тысячи километров от зоны конфликта. Но никак не могут понять наши соседи, в том числе братская нам Украина. Как будто кому-то эта война нужна. Ну, конфигурация вырисовывается, мы в ближайшее время узнаем, кому эта война нужна, но мы должны работать на мир. Это главное”, — подчеркнул белорусский лидер.
Как уже отмечалось, Джон Коул привез в Минск письмо от Дональда Трампа, которое зачитал на встрече с Александром Лукашенко.
«Уважаемый господин Лукашенко, Мелания (супруга Дональда Трампа. — Прим. БЕЛТА) присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения, — говорится в послании. — Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси».
В письме также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open: «Признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями».
Джон Коул особо отметил тот факт, что Президент США в конце подписал письмо «Дональд». «Он очень редко подписывается своим первым именем. Это особый знак дружбы», — пояснил представитель американского лидера.
Еще один такой знак — небольшой сувенир, который Дональд Трамп попросил передать Александру Лукашенко. Это оригинальные запонки с изображением Белого дома.
Одна из главных новостей — снятие американских санкций с авиакомпании «Белавиа».
«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с “Белавиа”. Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято Президентом, который сказал: “Сделайте это немедленно”. В отношении “Белавиа”. Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято», — подчеркнул Джон Коул.
Позже в ходе разговора с Валентином Рыбаковым глава государства так прокомментировал этот вопрос: «То, что они начали снимать санкции с нас — американцы, — спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика — это жизнь людей».
«Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций (в отношении авиакомпании “Белавиа”. — Прим. БЕЛТА), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, — это только начало», — заявил на встрече Джон Коул.
Более подробно эту тему он раскрыл в интервью журналистам по итогам переговоров. Встречу с Президентом Беларуси он охарактеризовал как чрезвычайно продуктивную. «Цель нашего взаимодействия — это нормализация двусторонних отношений между Республикой Беларусь и США. Одна из главных целей — сделать все, чтобы экономическое, политическое взаимодействие между нашими странами расширялось и крепло, — сказал представитель США. — Еще можно сделать очень много для того, чтобы эти отношения далее нормализовать, улучшать и так далее. Мы хотим возвратить наше посольство в Минск».
При этом Джон Коул уверен, что стороны могут оставить разногласия в стороне и сконцентрироваться на общих целях. «Президенты Беларуси и США — это такие лидеры, которые делают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах», — заявил он.
Что касается возвращения посольства США в Минск, Джон Коул не назвал конкретных дат, так как это пока лежит в плоскости переговорного процесса. «Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», — сказал представитель Президента США.
Вопрос помилования некоторых осужденных в Беларуси, которых в определенных кругах называют «политзаключенными», на самом деле далеко не главный в белорусско-американской повестке. Пятого или шестого плана, как говорит Александр Лукашенко. Тем не менее с определенных позиций он важен для американской стороны, и Президент Беларуси всегда готов обсуждать и эти вопросы.
«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или политзаключенных, еще чего-то… — отметил глава государства. — Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально. Еще это важно почему — потому что в Европе, и особенно наши беглые (мы их называем), они так хотят примазаться к этой теме. Ну, Крис (также присутствовавший на встрече заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. — Прим. БЕЛТА), ты это хорошо знаешь. Я хорошо информирован — ты с ними переговоры ведешь и с нами».
«Ради бога. Это ваше дело, с кем вести переговоры. Но в связи с тем, что много здесь всякой фальши, я думаю, что нам стоит обсудить эту тему, затронуть ее. Я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно (наверное, не очень), мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений», — заявил Александр Лукашенко.
«Но я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп (говорить. — Прим. БЕЛТА), большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный. Да и для вас, наверное, тоже. Хватает в мире проблем», — добавил белорусский лидер.
Позже стало известно, что по просьбе Президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 иностранных граждан, в том числе осужденных за шпионскую деятельность. Озвучена также цифра о 52 помилованных, среди которых лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ. Они покинули территорию Беларуси. -0-