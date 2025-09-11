Письмо Лукашенко от Трампа, «большая сделка» и снятие санкций с «Белавиа». Главное о перезагрузке отношений с США

«Хочу поблагодарить вашего Президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе, — сказал глава государства. — Семь, шесть остановил войн или конфликтов — не важно. Он остановил немало конфликтов. Говорю как историк и как Президент, который уже долго работает: ни один Президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир. Думаю, с экономикой, с пошлинами вы разберетесь сами. Тем не менее я благодарен, Джон, твоему другу Дональду за те усилия, которые он осуществляет в мировой политике сегодня».