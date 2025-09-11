Ричмонд
Свободный от коррупции: Албания первой в мире назначила ИИ на должность министра

Албания стала первой страной в мире, назначившей министра на основе искусственного интеллекта для управления государственными закупками. О новом виртуальном члене правительства Диэлла, что означает «солнечный свет» (женское имя), объявил премьер-министр страны Эди Рама, сообщает издание Politico.

Источник: Life.ru

На собрании Социалистической партии Рама представил Диэллу как единственного нечеловекоподобного члена правительства, созданного искусственным интеллектом. Премьер подчеркнул, что все решения о проведении тендеров теперь будут приниматься именно этой системой, что позволит сделать процесс полностью прозрачным и защищённым от коррупции.

Диэлла уже знакома гражданам как управляющая платформой e-Albania, предоставляющей доступ к государственным услугам в цифровом формате. По словам главы правительства, система получит возможность оценивать тендеры и нанимать талантливых специалистов по всему миру, что поможет преодолеть бюрократические барьеры. Этот шаг рассматривается властями как ключевой элемент борьбы с коррупцией, особенно в сфере госзакупок.

