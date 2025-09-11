Свободный от коррупции: Албания первой в мире назначила ИИ на должность министра

Диэлла уже знакома гражданам как управляющая платформой e-Albania, предоставляющей доступ к государственным услугам в цифровом формате. По словам главы правительства, система получит возможность оценивать тендеры и нанимать талантливых специалистов по всему миру, что поможет преодолеть бюрократические барьеры. Этот шаг рассматривается властями как ключевой элемент борьбы с коррупцией, особенно в сфере госзакупок.