Экс-главу Бразилии признали виновным в заговоре против Лулы да Силвы

«Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооружённых сил и разведывательных органов, разработала и реализовала план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», — заявила она.