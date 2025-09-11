Экс-главу Бразилии признали виновным в заговоре против Лулы да Силвы

«Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооружённых сил и разведывательных органов, разработала и реализовала план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», — заявила она.
Напомним, в январе 2023 года сторонники Болсонару захватили парламент и устроили погромы в столице страны — Бразилиа. 14 января бразильская Генпрокуратура направила запрос в Федеральный верховный суд о признании экс-президента Бразилии Болсонару одним из фигурантов дела о погромах в Бразилиа.