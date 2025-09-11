Трамп подарил Лукашенко кепку с цифрами 45 и 47 вместе с запонками с Белым домом

Рыбаков переводил очередную встречу с президентом Лукашенко посланников американского лидера во главе с Джоном Коулом, которая состоялась 11 сентября. Он рассказал, что Трамп передал Лукашенко и знаменитую кепку с надписью «45 47». Эти цифры означают, что он был 45-м президентом Соединенных Штатов, а теперь он — 47-й глава США.