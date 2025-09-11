Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подарил Лукашенко кепку с цифрами 45 и 47 вместе с запонками с Белым домом

Трамп подарил Лукашенко кепку «45 47» вместе с запонками с изображением Белого дома.

Постоянный представитель Беларуси в ОНН Валентин Рыбаков рассказал подробнее о подарках президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа главе Беларуси Александру Лукашенко. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Время Первого».

Рыбаков переводил очередную встречу с президентом Лукашенко посланников американского лидера во главе с Джоном Коулом, которая состоялась 11 сентября. Он рассказал, что Трамп передал Лукашенко и знаменитую кепку с надписью «45 47». Эти цифры означают, что он был 45-м президентом Соединенных Штатов, а теперь он — 47-й глава США.

Ранее сообщалось, что Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома в Вашингтоне.

— Ну, я постараюсь в долгу не остаться, — добавил президент Беларуси.

Еще рассказали, что Трамп с женой Меланьей написали письмо Лукашенко, упомянув там день рождения и Арину Соболенко: «Письмо подписано первым именем — Дональд. Это знак дружбы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше