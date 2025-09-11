Трамп подарил Лукашенко кепку с цифрами 45 и 47 вместе с запонками с Белым домом

Постоянный представитель Беларуси в ОНН Валентин Рыбаков рассказал подробнее о подарках президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа главе Беларуси Александру Лукашенко. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Время Первого».
Рыбаков переводил очередную встречу с президентом Лукашенко посланников американского лидера во главе с Джоном Коулом, которая состоялась 11 сентября. Он рассказал, что Трамп передал Лукашенко и знаменитую кепку с надписью «45 47». Эти цифры означают, что он был 45-м президентом Соединенных Штатов, а теперь он — 47-й глава США.
Ранее сообщалось, что Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома в Вашингтоне.
— Ну, я постараюсь в долгу не остаться, — добавил президент Беларуси.
Еще рассказали, что Трамп с женой Меланьей написали письмо Лукашенко, упомянув там день рождения и Арину Соболенко: «Письмо подписано первым именем — Дональд. Это знак дружбы».