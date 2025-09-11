«Красть или не красть?»: Политолог объяснил, почему Бельгия боится конфисковать российские активы

Эксперт провёл параллель между сложной ситуацией Бельгии и известной дилеммой Гамлета, размышляя о конфискации активов. Речь идёт о клиринговом центре Euroclear, чьи отношения с российскими клиентами не прекращены, а приостановлены. Полное расторжение договоров означало бы возврат всех средств. Бельгия юридически ограничена в своих действиях: она может лишь продлевать заморозку активов, ссылаясь на форс-мажор, или ввести специальный налог на доходы от них. Оба варианта несут в себе риски и могут быть оспорены в суде.