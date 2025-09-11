Ричмонд
Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков: Лукашенко написал письмо Трампу

Александр Лукашенко написал Дональду Трампу ответное письмо.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко написал письмо главе Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом заявил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков.

«Я знаю, что письмо написано», — сообщил он в интервью телеканалу «Первый информационный».

Отмечается, что 11 сентября представитель американского лидера Джон Коул передал письмо Трампа Лукашенко. При этом президент Белоруссии также сообщал, что хочет написать ответное послание своему коллеге из США.

В интервью Рыбаков также рассказал, что американские представители не отпускали его около 15 минут после завершения встречи Лукашенко с американской делегацией, восхищаясь тем, как глава республики вел беседу.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп в качестве подарка передал Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

