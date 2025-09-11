Ричмонд
CNN: тело Кирка отвезут в его родной город на самолёте вице-президента Вэнса

Тело консервативного активиста Чарли Кирка перевезут в его родной город на самолёте Air Force Two, который принадлежит американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Источник: AP 2024

Об этом пишет CNN.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, у которого были близкие отношения с Кирком, и вторая леди Уша Вэнс вылетели сегодня в Юту, чтобы забрать останки Кирка и гроб», — указано в публикации.

Ранее ФБР опубликовало фотографии мужчины, подозреваемого в причастности к убийству Кирка.

ФБР предложило награду в размере $100 тыс. за информацию о причастных к убийству американского активиста Чарли Кирка в Юте.

Представитель Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон также заявил, что у полиции есть видеозапись с предполагаемым убийцей активиста.

Убийство Кирка произошло 10 сентября в американском штате Юта. Покушение попало на видео. Судя по кадрам, которые расходятся в сети, стрелявший попал выступающему в шею, когда тот отвечал на вопросы студентов.

