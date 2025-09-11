Рубио заявил, что Трамп продолжит действия по урегулированию на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, что глава Белого дома Дональд Трамп продолжит свои усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
«Только что провел долгий разговор госсекретарем Марко Рубио, в ходе которого поблагодарил его за мирные усилия Дональда Трампа и правительства США», — написал Сийярто в соцсетях.
Кроме того, венгерский министр назвал главу США единственным лидером, способным вернуть мир в Центральную Европу, подчеркнув поддержку Венгрии, в отличие от ряда европейских коллег.
Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине изначально казался ему «самым простым» для урегулирования, однако его решение осложнилось из-за личной вражды между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.