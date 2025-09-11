Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио заявил, что Трамп продолжит действия по урегулированию на Украине

Об этом Марко Рубио сообщил в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Источник: Аргументы и факты

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, что глава Белого дома Дональд Трамп продолжит свои усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Только что провел долгий разговор госсекретарем Марко Рубио, в ходе которого поблагодарил его за мирные усилия Дональда Трампа и правительства США», — написал Сийярто в соцсетях.

Кроме того, венгерский министр назвал главу США единственным лидером, способным вернуть мир в Центральную Европу, подчеркнув поддержку Венгрии, в отличие от ряда европейских коллег.

Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине изначально казался ему «самым простым» для урегулирования, однако его решение осложнилось из-за личной вражды между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше