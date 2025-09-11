В США отложили брифинг по делу об убийстве политика Чарли Кирка

Напомним, в Кирка стреляли во время его выступления в Университете Орема. Активиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Кирк был сторонником президента США Дональда Трампа и, по данным Associated Press, внес значительный вклад в его победу на последних выборах.