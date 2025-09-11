Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США отложили брифинг по делу об убийстве политика Чарли Кирка

Дополнительная информация о времени проведения брифинга по делу об убийстве политика Чарли Кирка будет опубликована позднее.

Власти США перенесли ранее назначенный пресс-брифинг по расследованию убийства консервативного политика и общественного деятеля Чарли Кирка. Об этом сообщил департамент общественной безопасности штата Юта, уведомление которого оказалось в распоряжении РИА Новости.

«В связи со стремительным развитием событий в нашем расследовании мы откладываем брифинг. Дополнительная информация о времени его проведения будет опубликована позднее», — говорится в заявлении.

Изначально пресс-конференция с последними данными о расследовании и поиске подозреваемого была запланирована на 12:45 по местному времени (21:45 мск).

Напомним, в Кирка стреляли во время его выступления в Университете Орема. Активиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Кирк был сторонником президента США Дональда Трампа и, по данным Associated Press, внес значительный вклад в его победу на последних выборах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше