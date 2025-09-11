В США отложили брифинг по делу об убийстве политика Чарли Кирка

Власти США перенесли ранее назначенный пресс-брифинг по расследованию убийства консервативного политика и общественного деятеля Чарли Кирка. Об этом сообщил департамент общественной безопасности штата Юта, уведомление которого оказалось в распоряжении РИА Новости.
«В связи со стремительным развитием событий в нашем расследовании мы откладываем брифинг. Дополнительная информация о времени его проведения будет опубликована позднее», — говорится в заявлении.
Изначально пресс-конференция с последними данными о расследовании и поиске подозреваемого была запланирована на 12:45 по местному времени (21:45 мск).
Напомним, в Кирка стреляли во время его выступления в Университете Орема. Активиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Кирк был сторонником президента США Дональда Трампа и, по данным Associated Press, внес значительный вклад в его победу на последних выборах.