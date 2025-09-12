Глава Кубани подчеркнул значимость открытия аэропорта в Краснодаре

Аэропорт Краснодара был закрыт с конца февраля 2022 года из-за соображений безопасности. К моменту открытия все терминалы, аэродром и специализированное оборудование полностью готовы к работе. Летом 2024 года была проведена реконструкция дополнительной рулежной дорожки, обновлены привокзальная площадь и парковка, а также фасады терминалов и улучшена навигация внутри.