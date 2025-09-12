Глава Кубани подчеркнул значимость открытия аэропорта в Краснодаре

Вениамин Кондратьев подчеркнул значимость возобновления работы аэропорта Краснодара для региона и туристов. В интервью телеканалу «Россия 1» губернатор рассказал о преимуществах открытия воздушного узла в краевом центре. Ранее краснодарцам приходилось пользоваться аэропортами соседних областей, а также сочинским аэропортом, который в 2024 году обслужил более 14 миллионов пассажиров.
С 17 сентября начнет функционировать краснодарский аэропорт. Возобновится авиационное сообщение между Краснодаром и другими регионами нашей страны, но самое главное — со столицей нашей родины — Москвой.
Кондратьев отметил, что Краснодар является динамично развивающимся центром, играющим ключевую роль в экономике и культуре региона. Открытие аэропорта имеет огромное значение не только для жителей города, но и для всего Краснодарского края и многочисленных туристов, приезжающих со всей страны.
Губернатор выразил благодарность президенту, правительству России, Министерству транспорта РФ и Росавиации за принятие важного решения.
Билеты на внутренние рейсы из аэропорта Краснодара уже доступны. «Аэрофлот» планирует выполнять рейсы из семи городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань и Красноярск. В дальнейшем планируется запуск международных рейсов в Ереван, Стамбул и Дубай.
Аэропорт Краснодара был закрыт с конца февраля 2022 года из-за соображений безопасности. К моменту открытия все терминалы, аэродром и специализированное оборудование полностью готовы к работе. Летом 2024 года была проведена реконструкция дополнительной рулежной дорожки, обновлены привокзальная площадь и парковка, а также фасады терминалов и улучшена навигация внутри.