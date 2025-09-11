Ричмонд
Telegraph: Таксист помог найти подозреваемых в подрыве Северных потоков

Установлено, что при въезде на территорию ФРГ подозреваемые использовали поддельные паспорта.

Источник: Комсомольская правда

Удалось установить личность подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток». Немецкие следователи сделали это благодаря снимкам с камеры контроля скорости. Как сообщает газета Telegraph, правоохранители уже связались с водителем и взяли у него показания, в том числе и описание пассажиров, которых он перевозил в тот день.

«Команда диверсантов наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы он отвез их в Германию (после совершения теракта), и по счастливой случайности его машина была снята камерой фиксации скорости из-за превышения», — говорится в материале.

Отмечается, что при въезде на территорию ФРГ подозреваемые использовали поддельные паспорта, однако от камер, расположенных на границе, уйти не удалось. Так следователи сопоставили фото с полученными данными и идентифицировали преступников.

Как KP.RU писал ранее, европейские страны и СМИ взяли за истину результаты «расследования» подрыва «Северных потоков» в 2022 году (к которому Россию не допустили) Германии, согласно которому виноваты во всем некие «украинские дайверы». И вот пятеро из подозреваемых немцами бежали от «европейского правосудия» на Украину.

