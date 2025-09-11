Telegraph: Таксист помог найти подозреваемых в подрыве Северных потоков

Удалось установить личность подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток». Немецкие следователи сделали это благодаря снимкам с камеры контроля скорости. Как сообщает газета Telegraph, правоохранители уже связались с водителем и взяли у него показания, в том числе и описание пассажиров, которых он перевозил в тот день.