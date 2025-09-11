Лукашенко написал письмо Трампу

Президент Беларуси Александр Лукашенко написал письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом, сообщает телеграм-канал «Время Первого», рассказал постоянный представитель Беларуси в ОНН Валентин Рыбаков.
На встрече с представителями Трампа во главе с Джоном Коулом было зачитано письмо от президента США и его супруги Меланьи, где упоминался день рождения Лукашенко и победа белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open 2025.
В связи с этим у Рыбакова поинтересовались, известно ли что-то о письме от Лукашенко в адрес Трампа, которое глава республики собирался написать, о чем признался в беседе с белорусской прессой некоторое время назад.
«Я знаю, что письмо написано», — отметил постпред Беларуси в ООН.
Ранее сообщалось, что Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома, а еще кепку «45 47».