Лукашенко написал письмо Трампу

Александр Лукашенко написал письмо Дональду Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко написал письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом, сообщает телеграм-канал «Время Первого», рассказал постоянный представитель Беларуси в ОНН Валентин Рыбаков.

На встрече с представителями Трампа во главе с Джоном Коулом было зачитано письмо от президента США и его супруги Меланьи, где упоминался день рождения Лукашенко и победа белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open 2025.

В связи с этим у Рыбакова поинтересовались, известно ли что-то о письме от Лукашенко в адрес Трампа, которое глава республики собирался написать, о чем признался в беседе с белорусской прессой некоторое время назад.

«Я знаю, что письмо написано», — отметил постпред Беларуси в ООН.

Ранее сообщалось, что Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома, а еще кепку «45 47».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше