Президент Белоруссии Лукашенко написал письмо Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил письмо американскому лидеру Дональду Трампу, сообщил постоянный представитель страны при ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала «Первый информационный».
В четверг представитель президента США Джон Коул передал письмо Трампа Лукашенко. Корреспондент телеканала напомнила Рыбакову, что ранее белорусский лидер заявлял о намерении написать письмо Трампу, и спросила, известно ли ему о его подготовке.
«Я знаю, что письмо написано», — ответил Рыбаков.
Рыбаков, выступавший переводчиком на встрече Лукашенко с американской делегацией, сообщил, что представители США не отпускали его примерно 15 минут перед тем, как отправиться в гостиницу.
«Они восхищались тем, как президент вел беседу. Признают, что не ожидали такой открытости и искренности, отмечают, что Лукашенко полностью владеет обсуждавшимися вопросами», — добавил дипломат.
Ранее Лукашенко поблагодарил США за снятие санкций.