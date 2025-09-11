Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Белоруссии Лукашенко написал письмо Трампу

Ранее, в четверг, представитель президента США Джон Коул передал письмо Трампа Лукашенко.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил письмо американскому лидеру Дональду Трампу, сообщил постоянный представитель страны при ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала «Первый информационный».

В четверг представитель президента США Джон Коул передал письмо Трампа Лукашенко. Корреспондент телеканала напомнила Рыбакову, что ранее белорусский лидер заявлял о намерении написать письмо Трампу, и спросила, известно ли ему о его подготовке.

«Я знаю, что письмо написано», — ответил Рыбаков.

Рыбаков, выступавший переводчиком на встрече Лукашенко с американской делегацией, сообщил, что представители США не отпускали его примерно 15 минут перед тем, как отправиться в гостиницу.

«Они восхищались тем, как президент вел беседу. Признают, что не ожидали такой открытости и искренности, отмечают, что Лукашенко полностью владеет обсуждавшимися вопросами», — добавил дипломат.

Ранее Лукашенко поблагодарил США за снятие санкций.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше