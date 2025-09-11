На Западе рассказали о «восторге Путина» из-за дронов в Польше

Британская газета Financial Times пишет о вероятной реакции президента России Владимира Путина на инцидент с беспилотниками в Польше. В статье говорится, что Путин якобы остался в восторге.
По мнению авторов издания, инцидент с дронами выявил слабые места НАТО.
Журналисты FT считают, что Россия хотела проверить противовоздушную оборону Североатлантического альянса — Путин по итогу «остался доволен результатом».
Газета делает вывод, что Европа не готова к таким массированным ударам, которые Россия ежедневно наносит по Украине.
Скорее всего, Путин сделал выводы и сможет действовать более решительно, заключает автор материала.
Ранее в Минобороны РФ официально прокомментировали инцидент со сбитыми над территорией Польши дронами, о чем ранее заявили польские власти.
В российском военном ведомстве заявили, что в ходе массированного удара ВС РФ по предприятиям ВПК Украины объекты для поражения в Польше не планировались.
Читайте также: Эксперт Шурыгин указал на странности в сбитых над Польшей «российских дронах».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.