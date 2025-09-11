В Брянской области изберут главу региона: кандидаты, как проголосовать

В Брянской области выбирают высшее должностное лицо региона.
В Брянской области с 12 по 14 сентября 2025 года проходят выборы на должность губернатора. В избирательной кампании высшего должностного лица региона участвуют четыре зарегистрированных кандидата. Действующему главе области Александру Богомазу («Единая Россия») противостоят герой Афганистана Андрей Архицкий (КПРФ), бывший влиятельный областной чиновник Геннадий Селебин («Родина»), а также бизнесмен Алексей Тимошков («Справедливая Россия»). Все три оппонента также являются областными депутатами. Кто из претендентов считается фаворитом и как голосуют жители прифронтовых территорий — в материале URA.RU.
Кандидаты и их биографии.
Андрей Архицкий проходил срочную службу и участвовал в боевых действиях в АфганистанеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Андрей Архицкий.
Представитель КПРФ Андрей Архицкий родился 1 января 1968 года в деревне Слобода (Унечский район, Брянская область). Проживает в Брянске. После школы с 1986 по 1988 год Андрей Архицкий проходил срочную службу в Вооруженных Силах. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, ветеран войны, награжден орденом Красной Звезды.
В 1993 году окончил Брянский технологический институт, а в 1998 году — аспирантуру при нем, получив ученую степень кандидата биологических наук. С 1998 по 2014 год работал преподавателем в БГИТА на кафедре «Радиационная экология и БЖД». В 2000 году стал членом-корреспондентом Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
С 2009 года занимается политической деятельностью: был депутатом Брянской областной Думы (2009−2014) и Брянского горсовета (2014−2019). В сентябре 2019 года избран депутатом Брянской областной Думы седьмого созыва. Состоит в КПРФ с 2001 года, занимает пост первого секретаря Комитета Брянского областного отделения партии.
Богомаз является опытным политиком и получил партийную поддержку Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Александр Богомаз.
Действующий губерна тор Александр Богомаз, выдвинутый «Единой Россией», родился 23 февраля 1961 года в деревне Гриденки Стародубского района Брянской области. В 1983 году окончил Брянский технологический институт по специальности «инженер-механик». Кандидат сельскохозяйственных наук.
Трудовую деятельность начал в 1977 году на Брянском заводе дорожных машин. С 1983 по 1998 год работал в совхозе «Берновичский», пройдя путь от инженера до заместителя директора. В 1998—2003 годах занимал должность главного инженера в «Стародубрайгаз».
С 2003 года перешел на работу в администрацию Стародубского района, где занимал пост первого заместителя главы, а с 2006 года возглавил Меленское сельское поселение. В 2009 году был избран депутатом Брянской областной думы. Параллельно занимался развитием агробизнеса, руководя фермерским хозяйством и компаниями в сфере производства картофеля.
В 2012 году стал депутатом Государственной думы РФ VI созыва. 9 сентября 2014 года назначен врио губернатора Брянской области. В сентябре 2015 года избран на пост губернатора, набрав 79,96% голосов. В 2020 году переизбран на второй срок, получив 71,69% голосов. Одновременно является председателем правительства области и секретарем Брянского регионального отделения партии «Единая Россия».
Геннадий Селебин ранее занимал ряд ключевых постов в аппарате губернатора и администрации Брянской областиФото: Илья Московец © URA.RU.
Геннадий Селебин.
Кандидат от партии «Родина» Геннадий Селебин родился 21 декабря 1971 года. С отличием окончил Брянскую сельскохозяйственную академию (экономика и управление, 1994 г.) и Орловскую академию госслужбы (юриспруденция, 2004 г.).
С 1994 по 2006 год совмещал научно-преподавательскую деятельность с государственной службой. Занимал ряд ключевых постов в аппарате губернатора и администрации Брянской области — был управделами (руководитель аппарата) губернатора.
В 2007—2013 годах руководил предприятиями «Наладчик» и «ДорСтройСервис» в качестве гендиректора. Неоднократно избирался депутатом Выгоничского районного Совета народных депутатов. С 2017 года занимает пост председателя Совета регионального отделения партии «Родина» в Брянской области и является членом её федерального президиума. С 2023 года — директор Брянской областной научной библиотеки им. Ф. И. Тютчева.
Алексей Тимошков возглавляет брянское отделение «Справедливой России’Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Алексей Тимошков.
Кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Тимошков родился 17 января 1978 года в г. Наманган (Узбекская ССР). Проживает в Брянске.
В 1993 году после окончания школы № 42 города Брянска, поступил в Брянский автотранспортный техникум на специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В 2003 году получил высшее образование в Орловском коммерческом институте по специальности «Менеджмент».
С 2003 года занимал руководящие должности в транспортных, логистических и строительных компаниях. С 2005 года является индивидуальным предпринимателем.
Член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» с 2020 года, председатель регионального отделения. Депутат Брянской областной Думы.
На прошлых выборах Богомаз получил уверенную поддержку более 70% избирателейФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Вечный оппонент Богомаза.
Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз на предстоящих выборах будет бороться за свой пост с тремя депутатами областной думы. Его соперниками стали Андрей Архицкий (КПРФ), Алексей Тимошков («Справедливая Россия») и Геннадий Селебин («Родина»).
Для Архицкого это будет уже вторая попытка одержать победу над Богомазом. На прошлых выборах в 2020 году он занял второе место, набрав немногим более 10% голосов, в то время как действующий губернатор получил уверенную поддержку более 70% избирателей.
Богомаз руководит регионом с 2014 года. Его намерение баллотироваться на третий срок ранее получило одобрение президента России Владимира Путина.
Досрочно в Брянской области проголосовали почти 14 тысяч избирателейФото: Размик Закарян © URA.RU.
Жители прифронтовых территорий голосуют досрочно.
Богомаз в январе 2023 года назвал регион прифронтовой областью. В целях безопасности жителей, выборы губернатора в Брянской области в ряде территорий проходят досрочно.
Богомаз сообщил, что досрочное голосование на выборах губернатора региона проходит в плановом порядке. Однако обстановка из-за угроз атак ВСУ остается напряженной. Досрочное голосование, которое было выбрано в целях безопасности, завершилось в четверг, 11 сентября.
«Обстановка остается напряженной, однако находится под контролем. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме, досрочно проголосовали почти 14 тысяч граждан», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
С 4 сентября жители региона могли обратиться с просьбой о голосовании на дому в УИК или же подать заявку через «Госуслуги». Прием таких обращений завершился 10 сентября.
По информации областной избирательной комиссии, аккредитацию для освещения выборного процесса в Брянской области получили 112 журналистов, представляющих 32 различные редакции, включая печатные издания, телевизионные и радиостанции, а также интернет-СМИ. В течение всех трех дней голосования они будут осуществлять свою деятельность на избирательных участках региона.
По словам Памфиловой, дипфейки, способны нанести ущерб избирательной системеФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Фейки и ИИ на выборах в Брянской области.
В Брянской области в преддверии предстоящих выборов будут предприняты дополнительные меры по противодействию распространению дезинформации. Особое внимание планируется уделить фейковым материалам, созданным с использованием искусственного интеллекта, которые, по прогнозам экспертов, могут появиться в этот период.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что формирование безопасной информационной среды является необходимым условием для обеспечения прозрачности и честности избирательного процесса. Она также подчеркнула, что современные генеративные нейросети все чаще используются не только в созидательных, но и в противоправных целях — в частности, для создания политических фейков. По словам Памфиловой, распространение подобных материалов, включая дипфейки, способно нанести ущерб как отдельным гражданам, так и репутации всей избирательной системы.
В регионе к работе по информированию населения и оперативному опровержению ложных сведений подключатся центры управления регионом и областная избирательная комиссия. Их задача — своевременно предоставлять населению достоверную информацию и быстро реагировать на любые попытки распространения фейков, связанных с выборами.