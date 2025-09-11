В Брянской области изберут главу региона: кандидаты, как проголосовать

В Брянской области с 12 по 14 сентября 2025 года проходят выборы на должность губернатора. В избирательной кампании высшего должностного лица региона участвуют четыре зарегистрированных кандидата. Действующему главе области Александру Богомазу («Единая Россия») противостоят герой Афганистана Андрей Архицкий (КПРФ), бывший влиятельный областной чиновник Геннадий Селебин («Родина»), а также бизнесмен Алексей Тимошков («Справедливая Россия»). Все три оппонента также являются областными депутатами. Кто из претендентов считается фаворитом и как голосуют жители прифронтовых территорий — в материале URA.RU.