Президент Армении сделал неожиданное заявление об отношениях Москвы и Еревана

Хачатурян акцентировал важность учета российскими партнерами самостоятельных решений армянского руководства. Комментируя заявление вице-премьера России Алексея Оверчука о необходимости выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, президент Армении указал на диверсифицированный характер экономики страны. Он отметил, что Ереван соблюдает все договоренности в рамках ЕАЭС, параллельно развивая экономическое сотрудничество с ЕС, и до сих пор это не вызывало противоречий.