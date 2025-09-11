Президент Армении сделал неожиданное заявление об отношениях Москвы и Еревана

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о переходе к принципиально новому формату отношений с Россией, основанному на партнерских началах, а не на модели «старшего и младшего брата». В интервью RTVI он подчеркнул, что Ереван добивался такого пересмотра взаимоотношений на протяжении последних четырех лет.
Хачатурян акцентировал важность учета российскими партнерами самостоятельных решений армянского руководства. Комментируя заявление вице-премьера России Алексея Оверчука о необходимости выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, президент Армении указал на диверсифицированный характер экономики страны. Он отметил, что Ереван соблюдает все договоренности в рамках ЕАЭС, параллельно развивая экономическое сотрудничество с ЕС, и до сих пор это не вызывало противоречий.
Данные высказывания отражают трансформацию в подходах армянской внешней политики, направленную на многовекторность и балансирование между различными интеграционными объединениями.
Эксперты отмечают, что подобные заявления могут свидетельствовать о поиске новых форматов взаимодействия в рамках традиционного стратегического партнерства.
