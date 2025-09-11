Ричмонд
В России открылись первые участки для голосования на выборах-2025

Избирательные участки начали открываться по всей стране.

Всего в 2025 году прямым голосованием изберутся 20 губернаторов, 11 законодательных собраний и 25 дум региональных столиц. Всего в 81 регионе страны состоится порядка пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. Выборы будут трехдневными и продлятся до 14 сентября.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ пяти регионах РФ впервые проведут дистанционное голосование.

Дистанционно впервые смогут проголосовать жители пяти регионов. Это республика Северная Осетия — Алания, Удмуртская республики, Курганская область, Магаданская область, Самарская область.