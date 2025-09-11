В России открылись первые участки для голосования на выборах-2025

В России стартовали сентябрьские выборы губернаторов, заксобраний и муниципальных дум. Первые избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени в регионах Дальнего Востока — на Камчатке и в Чукотском АО. Следом голосование начнется в Магаданской и Сахалинской областях, Приморском и Хабаровском крае.