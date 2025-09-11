Ричмонд
Зеленский обсудил с Келлогом закупку систем Patriot и производство оружия

Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом обсудил поставку на Украину систем ПВО и планы по совместному производству беспилотников и оружия, пишет ТАСС.

«Говорили о разных векторах сотрудничества. Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List. — Прим. ред.) на финансирование производства и закупку “пэтриотов”, сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке» — приводит агентство слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что Келлог прибыл с визитом в столицу Украины.

Напомним, в августе глава украинского министерства обороны Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины посредством инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

