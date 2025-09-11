Зеленский встретился с Келлогом, чтобы обсудить поставки систем ПВО Patriot

Кроме того, обсуждался формат трёхсторонней встречи на уровне глав государств Украины, США и России, который, по его словам, остаётся наиболее эффективным. На повестке стоял вопрос и о сотрудничестве партнёров в области тарифной и санкционной политики. Главарь киевского режима также заявил, что Киев готовится к 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что стороны обсудили предстоящие мероприятия, координацию с США и работу в рамках «коалиции желающих».