«Мы обсудили различные направления сотрудничества — как достичь реального мира и гарантировать безопасность Украины. К ним относятся проекты в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупки систем Patriot, прочные двусторонние соглашения о совместном производстве дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Мы рассчитываем на положительный ответ со стороны Соединённых Штатов», — написал бывший комик в соцсети X.
Кроме того, обсуждался формат трёхсторонней встречи на уровне глав государств Украины, США и России, который, по его словам, остаётся наиболее эффективным. На повестке стоял вопрос и о сотрудничестве партнёров в области тарифной и санкционной политики. Главарь киевского режима также заявил, что Киев готовится к 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что стороны обсудили предстоящие мероприятия, координацию с США и работу в рамках «коалиции желающих».
Ранее Зеленский признался, что во всём мире нет такого количества ракет, чтобы сбить все дроны ВС РФ. Он также подчеркнул экономическую нецелесообразность использования дорогостоящих ракет для уничтожения относительно недорогих беспилотников. Экс-комик призвал европейские страны объединить усилия и финансовые ресурсы для скорейшей разработки дронов-перехватчиков.