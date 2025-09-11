Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара

По его словам, удар будет иметь серьёзные последствия для безопасности как сектора Газа, так и всего Ближнего Востока.
Ранее члены Совета Безопасности ООН в совместном заявлении осудили удары Израиля по территории Катара.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что удары ЦАХАЛ по Дохе привели к резкому росту военно-политической напряжённости на Ближнем Востоке.
