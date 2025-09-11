Ричмонд
Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара

Россия решительно осуждает удары Израиля по столице Катара городу Дохе, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Российская Федерация решительно осуждает осуществлённую Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, удар будет иметь серьёзные последствия для безопасности как сектора Газа, так и всего Ближнего Востока.

Ранее члены Совета Безопасности ООН в совместном заявлении осудили удары Израиля по территории Катара.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что удары ЦАХАЛ по Дохе привели к резкому росту военно-политической напряжённости на Ближнем Востоке.

