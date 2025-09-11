Dennikn: в Братиславе прошел антиправительственный митинг

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антиправительственный митинг с участием более 5 тыс. активистов состоялся в Братиславе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Dennikn.
Митинг, прошедший на центральной площади словацкой столицы — площади Словацкого национального восстания организовали, согласно порталу, депутат парламента республики от оппозиционной либеральной партии «Свобода и солидарность» Алоиз Хлина и гражданский активист Никита Словак. Звучали призывы к поддержке Украины, отставке действующего правительства Словакии и пересмотру его политического курса.
Акция была поддержана либеральными партиями парламентской оппозиции Словакии. Полиция не зафиксировала нарушений правопорядка. -0-