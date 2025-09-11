Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке открылись избирательные участки

П. -КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах губернатора Камчатского края, которое продлится в течение 12, 13 и 14 сентября.

Источник: © РИА Новости

«В пятницу в 8.00 по местному времени (23.00 четверга мск) во всех населенных пунктах региона открылись 178 постоянных избирательных участков. Проголосовать сегодня можно до 20.00 (11.00 мск)», — сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

Проголосовать за кандидата на должность губернатора можно будет на своем избирательном участке в любой из трех дней.

Всего более 600 наблюдателей проследят за ходом голосования на выборах в единый день голосования в Камчатском крае, добавила Иринина.

С 24 августа по 11 сентября проходило досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях региона. Сто семнадцать избирательных участков работало для рыболовецких судов, 18 — для работников оленеводческих бригад, метеостанций, заповедников, горняков, военнослужащих на погранзаставах. Кроме того, досрочное голосование было организовано на восьми участках для пациентов больничных стационаров, сообщили агентству в краевом избиркоме.

На Камчатке, по данным на 1 июля, зарегистрировано 225 626 избирателей.

На должность губернатора претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Владимир Солодов, представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от «Коммунистов России» Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева.

Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Предыдущие выборы губернатора состоялись в Камчатском крае 13 сентября 2020 года в единый день голосования. Основное голосование проходило в течение одного дня, досрочное — в течение двух предыдущих дней. Было зарегистрировано пять кандидатов. За Солодова со статусом самовыдвиженца отдали голоса 67,9 тысячи жителей Камчатки (80,51%). Второе место занял представитель ЛДПР Валерий Калашников, набравший 5 650 голосов (6,7%).

Явка на выборы губернатора Камчатки в 2020 году составила 84 363 человека (37,15% избирателей).

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше