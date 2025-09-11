На Камчатке открылись избирательные участки

С 24 августа по 11 сентября проходило досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях региона. Сто семнадцать избирательных участков работало для рыболовецких судов, 18 — для работников оленеводческих бригад, метеостанций, заповедников, горняков, военнослужащих на погранзаставах. Кроме того, досрочное голосование было организовано на восьми участках для пациентов больничных стационаров, сообщили агентству в краевом избиркоме.