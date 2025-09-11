Ричмонд
МВД Польши сообщило об обнаружении 17-го БПЛА из числа нарушивших воздушное пространство страны

«17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай», — написала она в X. До этого сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, в центре и на севере страны.

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной беспилотник, нарушивший воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, обнаружен на юго-востоке Польши, всего такие объекты найдены в 17 местах на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Каролину Галецкую.

Слагаемые общей безопасности. Что показала история с беспилотниками в Польше?

«17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай», — написала она в X. До этого сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, в центре и на севере страны. -0-

