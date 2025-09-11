МВД Польши: На юго-востоке страны обнаружен 17-й БПЛА

На юго-востоке Польши обнаружен упавший беспилотник. Это один из дронов, которые нарушили воздушное пространство страны в ночь на среду 10 сентября, информирует МВД.
«17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай», — написала в социальной сети Х пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.
Ранее правоохранительные органы Польши информировали о 16 дронах, обломки которых были обнаружены в разных населённых пунктах в восточной, юго-восточной, центральной и северной частях страны.
Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш по этому поводу заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые были сбиты в Польше и о которых заявляет это государство, влетели со стороны Украины.
Тем временем в НАТО официально заявили, что не рассматривают инцидент с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши как «нападение России».
