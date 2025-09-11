Посол РФ Тарабрин назвал вызов в МИД Нидерландов неподобающим демаршем

Посла России в Гааге Владимира Тарабрина вызвали в нидерландское Министерство иностранных дел. Он прибыл в ведомство из-за произошедшего в Польше инцидента с БПЛА. Владимир Тарабрин назвал вызов неподобающим демаршем. Так он высказался в беседе с журналистами.
Владимир Тарабрин подчеркнул, что никаких доказательств причастности России к инциденту не было представлено. По его словам, Нидерланды якобы не сомневаются в виновности Москвы.
«Ничего нового мы не услышали. А я со своей стороны заявил, что рассматриваю этот демарш как неподобающий, поскольку никаких доказательств принадлежности этих дронов к нашей стране не представлено», — заключил посол РФ.
В МИД РФ ранее заявили, что у Европы нет доказательств, что дроны, нарушившие пространство Польши, являются российскими.