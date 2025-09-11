Ричмонд
Посол РФ Тарабрин назвал вызов в МИД Нидерландов неподобающим демаршем

Посол Тарабрин ответил на обвинения Нидерландов по инциденту с БПЛА в Польше.

Посла России в Гааге Владимира Тарабрина вызвали в нидерландское Министерство иностранных дел. Он прибыл в ведомство из-за произошедшего в Польше инцидента с БПЛА. Владимир Тарабрин назвал вызов неподобающим демаршем. Так он высказался в беседе с журналистами.

Владимир Тарабрин подчеркнул, что никаких доказательств причастности России к инциденту не было представлено. По его словам, Нидерланды якобы не сомневаются в виновности Москвы.

«Ничего нового мы не услышали. А я со своей стороны заявил, что рассматриваю этот демарш как неподобающий, поскольку никаких доказательств принадлежности этих дронов к нашей стране не представлено», — заключил посол РФ.

Глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что действия России, якобы нарушившие воздушное пространство Польши, угрожают безопасности ЕС. Он также выразил поддержку Варшаве.

В МИД РФ ранее заявили, что у Европы нет доказательств, что дроны, нарушившие пространство Польши, являются российскими.

